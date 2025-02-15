"سمارت للخدمات الطبية" راعٍ بلاتيني لمنتدى التأمين الصحي الشامل

أعلنت شركة سمارت للخدمات الطبية (SMS)، للتكنولوجيا الصحية (HealthTech) والتكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، عن مشاركتها كـ راعٍ بلاتيني في منتدى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".

يأتي دعم سمارت للخدمات الطبية لهذا الحدث انطلاقًا من دورها المحوري في تطوير قطاع التأمين الصحي الرقمي وتعزيز التحول الرقمي، حيث ساهمت الشركة على مدار 3 أعوام في رقمنة ومعالجة المطالبات الطبية في محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، مما جعلها شريكًا استراتيجيًا في تطوير حلول التأمين الصحي الرقمية في مصر.

ونجحت الشركة في تسجيل منصتها الإلكترونية SMIS، والتي تعد نموذجًا مبتكرًا لمعالجة المطالبات الطبية الورقية والإلكترونية، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع المالي لمنظومة التأمين الصحي من خلال تقليل الأخطاء التشغيلية، وضمان مراجعة دقيقة للبيانات باستخدام الأنظمة الذكية.

وفي إطار الرعاية البلاتينية لشركة سمارت للخدمات الطبية للمنتدى، تناولت جلسات المؤتمر عدة محاور أساسية، من بينها تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي وضمان الجودة، إضافة إلى دور التأمين الخاص والصناعات ذات الصلة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة، إلى جانب التركيز على التحول الرقمي كأداة لتعزيز الشراء الاستراتيجي وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

وخلال فعاليات المنتدى، تم تكريم شركة سمارت للخدمات الطبية تقديرًا لدورها الريادي في رقمنة المطالبات الطبية، حيث أثبتت قدرتها على معالجة عدد قياسي من المطالبات خلال السنوات الأخيرة، ما جعل تجربتها نموذجًا يُحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد جاء هذا الإنجاز بالتعاون الوثيق بين الشركة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يعزز الثقة في استمرارية نجاح هذا النموذج من الناحيتين التشغيلية والمالية، ويدفع الشركة لمواصلة تطويره بشكل مستدام لدعم رؤية مصر في التحول الرقمي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الطيب، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت للخدمات الطبية،علي دعم التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا الي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عاملًا أساسيًا في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، حيث تتيح الأنظمة الرقمية تقليل الأخطاء البشرية من خلال توحيد المدخلات ومراجعة التناقضات بشكل آلي، مما يعزز دقة جمع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار.

وأشار الطيب إلى أن الشركة استثمرت في بناء بنية تحتية تقنية متطورة تدعم التوسع المستقبلي في إدارة ومراجعة المطالبات الطبية رقميًا، إلى جانب التعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي العالمية في مصر، بهدف تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

كما أوضح أن الشركة تمتلك رؤية استراتيجية حتى عام 2030، تتضمن التوسع في رقمنة المطالبات الطبية في كافة محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي.

وخلال المنتدى، شارك الدكتور عمرو الطيب في جلسة نقاشية بعنوان "دور التأمين الخاص والصناعات ذات الصلة في دعم التغطية الصحية الشاملة المستدامة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات القطاع الصحي، ومسؤولي الوزارات المعنية، ورؤساء الاتحادات، وممثلي الهيئات الرقابية والمنظمات الدولية والعربية.

وأكدت شركة سمارت للخدمات الطبية أنها تعمل باستمرار على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتسعى لتوسيع نطاق أعمالها في مجال تعهيد العمليات التجارية (BPO) في قطاع الخدمات الطبية، من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة تشمل إدارة المطالبات، والدعم الفني للأنظمة الإلكترونية في منطقة الخليج وإفريقيا.

واختتمت الشركة بالتأكيد على التزامها المستمر بتقديم حلول تقنية وتشغيلية متطورة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مع السعي لتحقيق أفضل النتائج التي تخدم المصلحة العامة، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة واستدامة قطاع التأمين الصحي في مصر والمنطقة.