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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بـ10 لاعبين.. إبسويتش تاون يتعادل مع أستون فيلا في غياب سام مرسي

سام مرسي قائد إبسويتش
سام مرسي قائد إبسويتش تاون الإنجليزي
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تعادل فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي مع مضيفه أستون فيلا بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة غياب سام مرسي عن صفوف إبسويتش تاون أمام أستون فيلا، نظرًا للإصابة التي أعلن عنها المدرب كيرن ماكينا.

مباراة أستون فيلا ضد إبسويتش تاون

المباراة شهدت بداية صعبة لرفاق سام مرسي، حيث اضطر إبسويتش تاون للعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعد أن تعرض مدافعه أكسيل توانزيبي للطرد نتيجة تدخله العنيف.

ورغم النقص العددي، نجح إيبسويتش في مفاجأة خصمه بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 56 بواسطة مهاجمه ليام ديلاب.

ومع مرور الوقت، تمكن أستون فيلا من العودة في المباراة بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق مهاجمه أولي واتكينز.

شارك سام مرسي في 22 مباراة مع إبسويتش تاون في الدوري الإنحليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

بهذا التعادل، رفع أستون فيلا رصيده إلى 38 نقطة، ليبقى في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد إيبسويتش تاون إلى 17 نقطة، في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.

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