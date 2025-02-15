طاقم حكام ليبيرى لمباراة رواندا ومصر في الكرة النسائية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" إدارة مباراة الذهاب بين منتخبي رواندا و مصر فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التى تستضيفها المغرب العام المقبل إلى طاقم حكام ليبيرى.

يضم الطاقم سيلفينا ويلما جارنيت حكمة ساحة، هانا ليديا موسى و تريسى تشا مساعدتان ، احب تو ويهى حكمة رابعة، والمراقب ليسيا مونساومى من موريشيوس.

تُقام المباراة في تمام الثالثة عصر يوم 21 فبراير الجارى على ملعب كيجالى بيليه، وتطير بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية إلى كيجالى بعد غد الاثنين.