شاومى تطلق هاتف Redmi Note 14 Series بتقنيات متطورة

كشفت شركة Xiaomi، لصناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الجديد Redmi Note 14 Series ، يأتي الهاتف ليعزز مكانة سلسلة Redmi Note الشهيرة، مقدماً تجربة مستخدم تجمع بين الأداء القوي، التصوير الاحترافي، وعمر البطارية الطويل.

يأتي هاتف Redmi Note 14 Series بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التقاط صور فائقة الدقة بتفاصيل واضحة حتى عند التقريب أو القص. كما يدعم ميزات مثل AI Sky لتعديل الطقس وAI Erase لإزالة العناصر غير المرغوبة بضغطة واحدة.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة لضمان وضوح ممتاز تحت ضوء الشمس. كما توفر تقنيات حماية العين راحة أكبر للمستخدمين.

يحتوي Redmi Note 14 Series على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في دقائق.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق مع حواف منحنية، بوزن 196.5 جرام وسُمك 8.16 ملم، وهو متوفر بأربعة ألوان جذابة ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G99-Ultra، مما يوفر أداءً قويًا وسلسًا، سواء في الألعاب أو التصفح اليومي.

إلى جانب الهاتف، أطلقت شاومي عدة منتجات ذكية، منها:Redmi Watch 5،Redmi Buds 6 وBuds 6 Pro