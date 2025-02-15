"فوري بيزنس" حلول مالية متكاملة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر

أعلنت شركة فوري لحلول المدفوعات الرقمية عن خططها لإطلاق أدوات استثمارية جديدة موجهة للأفراد بالتعاون مع شركائها، في خطوة تهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي. وكشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن من بين الأدوات المرتقبة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب والبورصة، مما يمنح العملاء خيارات استثمارية متنوعة تلائم احتياجاتهم المالية.

وأكد صبري أن التوسع الاستثماري يمثل أولوية للشركة مقارنة بتوزيع الأرباح على المساهمين، مشيرًا إلى أن فوري تحقق نتائج إيجابية ونموًا مستمرًا في أعمالها، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في التوسع والتطوير لدعم استراتيجيتها المستقبلية.

وفي إطار جهودها لدعم قطاع الشركات، أطلقت "فوري" منصة "فوري بيزنس"، وهي منظومة رقمية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول متطورة تشمل إدارة المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية، تمويل الشركات، الاستثمار الفوري، وإدارة الشئون المالية والموارد البشرية. وتتيح المنصة للشركات أدوات متقدمة مثل بطاقة فوري للشركات بالتعاون مع بنك مصر، والتي تساهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وإدارة المصروفات، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في صندوق "فوري يومي" بعائد يصل إلى 23% سنويًا يستحق يوميًا.

كما تقدم "فوري بيزنس" نظام Tap N Pay، وهو أول Soft POS مصري الصنع، يتيح للتجار قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، إلى جانب حلول متكاملة لإدارة التحصيلات النقدية والإيداع الإلكتروني، مع إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية في يوم العمل التالي عبر شبكة تضم أكثر من 300 متجر في جميع أنحاء مصر.