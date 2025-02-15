جامعة حلوان الأهلية تنظم بطولة للشطرنج بمشاركة 100 طالب

نظمت جامعة حلوان الاهلية، بطولة للشطرنج بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ السيد عطا، أمين عام الجامعة، وحسين زغلول، مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، ومحمد حسين، مدير إدارة رعاية الطلاب.

وقد شهدت المسابقة تنافساً شديداً بين الطلاب بجميع الجولات وصولاً للجولة النهائية، وسط أجواء من الروح الرياضية العالية والمستوى المتميز الذي قدمه الطلاب خلال المسابقة، والتى نظم فعالياتها اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب نتائج المسابقة والتى جاءت كالتالي:

حصد لقب البطولة بالمركز الأول الطالب أحمد سامح محمد، كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، الفرقة الثانية.

وجاء بالمركز الثاني الطالب يوسف صفوت فرج، كلية الهندسة، الفرقة الاولي.

بينما نال المركز الثالث الطالب محمد بهاء الدين، كلية الطب البشري، الفرقة الأولى.

وإختتمت البطولة بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين وإلتقاط بعض الصور التذكارية.