خارجية تركيا: الإدارة السورية الجديدة تأخذ الخطوات الصحيحة للتعامل مع المجموعات المسلحة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الإدارة السورية الجديدة تأخذ الخطوات الصحيحة للتعامل مع المجموعات المسلحة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه يجب وجود قوة عسكرية واحدة وشرعية في سوريا ولن نقبل وجود ميليشيات مسلحة تنشر الفوضى.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أن الحكومة المقبلة ستعتمد على الكفاءة في تشكيلها، ولن تكون طائفية.

وأشار إلى أن السلطة لن تقتصر على شخص واحد، بل ستكون بيد الشعب السوري، مؤكدًا أن القيادة تسعى لضمان مشاركة الجميع في إدارة شؤون البلاد بشكل يتسم بالعدالة والمساواة.