بمشاركة محمد شريف.. الخليج يسقط أمام التعاون في الدوري السعودي

سقط فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في فخ الهزيمة أمام ضيفه التعاون بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مباراته ضد التعاون، وشارك بديلًا في اللقاء في الدقيقة 78 بدلًا من عبدالله السالم.

الخليج بمشاركة محمد شريف يخسر في الوقت القاتل أمام التعاون

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يخطف عبدالحميد صابيري هدف الفوز لفريق التعاون في الوقت القاتل من المباراة، حيث استمرت النتيجة بلا أهداف حتى الدقيقة 90+5، ليخسر رفاق محمد شريف بهذا الهدف.

بذلك، شارك محمد شريف في 10 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع التعاون رصيده إلى 27 نقطة في المرتبة الثامنة.