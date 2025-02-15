إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ خطة ترامب وتهجير الفلسطينيين من غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن مدريد تعارض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن بلاده لن تسمح بذلك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

جاء هذا خلال كلمة له في فعالية لحزبه "العمال الاشتراكي" بمدينة سان سباستيان شمالي إسبانيا.

وطالب رئيس الوزراء الإسباني بضرورة "احترام القانون الدولي في غزة، كما هو الحال في أنحاء العالم"، مشددا علي أهمية أن يعيش الفلسطينيون في فلسطين، والإسرائيليون في إسرائيل "ضمن أجواء من السلام والانسجام والأمان".

وأضاف: "لن تستطيع أي عملية عقارية أن تغطي هذا الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة في السنوات الماضية".

وأكد على أهمية عدم سماح العالم بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددا علي أن بلاده لن تسمح بهذا.