شريهان تشيد بخطاب تيلدا سوينتون المتضامن مع الفلسطينيين

أشادت النجمة شريهان، بخطاب الفنانة تيلدا سوينتون الذي ألقته خلال تسلمها جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي الدولى فى دورته الـ75.

وشاركت شريهان جزءا من كلمة تيلدا سوينتون بعد تسلمها الجائزة الذي قالت خلاله: "يتم ارتكاب الأعمال اللاإنسانية أمام أعيننا، وأنا هنا لأذكرها دون تردد ولأعرب عن تضامني الثابت مع كل أولئك الذين يدركون الرضا غير المقبول من جانب حكوماتنا المدمنة على الجشع التي تتعامل بلطف مع مخربي الكوكب ومجرمي الحرب".

وكتبت شريهان: "خطاب تيلدا سوينتون القوي في برلين"، وأرفقت القلوب بالمنشور.

ومنذ أيام قليلة كتبت شريهان عبر حسابها على تطبيق "إكس": "فخورة وأشيد وأثمن بموقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و تحية إلى القوات المصرية في كل مكان على أرض مصر، والمتمركزة في سيناء، القوات المسلحة المصرية والتي تشمل القوات البرية والجوية والبحرية، وتقوم بحماية الحدود المصرية والمنشآت الإستراتيجية في سيناء، وقوات حرس الحدود والتي تقوم بحماية الحدود المصرية في سيناء، وقوات الشرطة والتي تقوم بحفظ الأمن والإستقرار في سيناء، وقوات الدفاع الجوي والتي تقوم بحماية سماء سيناء من أي تهديدات جوية والقوات البحرية والتي تقوم بحماية سواحل سيناء والبحر الأحمر من أي تهديدات بحرية هذه القوات تعمل معًا لضمان وحفظ الأمن والإستقرار في سيناء، وتحمي المنشآت الإستراتيجية والمناطق الحدودية في المنطقة".

وتابعت شريهان: "أرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وكل ما أملكه قلباً و روحاً تصلي من أجلهم، وتصلي من أجل وحدة وسلام وإستقرار ورخاء منطقتنا العربيه بجميع شعوبنا العربية الشقيقة اللهم أمين يارب العالمين ربنا يحفظ مصر وطني وشعبي وسلام للشعب أ لفلسطين العظيم البطل و جميع بلادنا العربية وشعوبها الشقيقه".

