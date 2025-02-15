الصدارة مهددة.. ريال مدريد يتعثر أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

تعثر فريق ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا بالتعادل بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السادار، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح مبابي التسجيل مبكرًا لفريق ريال مدريد في الدقيقة 15، مستغلًا عرضية متقنة من فيديريكو فالفيردي.

طرد بيلينجهام وجدل تحكيمي في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

وشهدت الدقيقة 39 حالة طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، بعد حديث مع الحكم.

وسجل أوساسونا هدف التعادل في الشوط الثاني، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 58، بعد تدخل من كامافينجا، نفذها بوديمير بنجاح.

وبهذا التعثر، أصبح ريال مدريد مهدد بفقدان صدارة الدوري الإسباني، في ظل ملاحقة جاره أتلتيكو مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد في وصافة الترتيب، و3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، بينما وصل رصيد أوساسونا إلى 32 نقطة في المركز السابع.