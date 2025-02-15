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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره موناكو بملعب استاد لويس الثاني، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت ضد موناكو، ليعود إلى الجلوس احتياطيًا بعدما شارك أساسيًا في المباراتين الماضيتين.

شارك مصطفى محمد في 18 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

يحتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي موناكو في المرتبة الرابعة وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل نانت ضد موناكو  

حراسة المرمى: لوبيز 

خط الدفاع: أميان - كاستيليتو - باولس - سو - كوزا 

خط الوسط: ليبيانت - تشيرفيلا - أوجوستو 

وفي الهجوم: ماتياس أبلين - موسيس سيمون.

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