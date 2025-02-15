آخر تطورات قضية سفاح المعمورة.. الضحية الثالثة متغيب منذ 3 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية من العثور على جثة ضحية أخرى في القضية المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة، بعد قيامه بدفن ضحاياه بأرضية الشقق السكنية في الدور الأرضي، ليرتفع عدد الضحايا التي عثرت عليها الشرطة 3 ضحايا، حيث أخفى جثتين في شقة بمنطقة المعمورة وواحدة تم العثور عليها في شقة سكنية بمنطقة 45 شرق الإسكندرية.

وبعد أن قام الجاني بتمثيل جريمته أمام الأجهزة الأمنية، توجهت ضباط الشرطة مساء أمس الجمعة، إلى شارع 7 المتفرع من شارع 45 بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حيث تمكنوا من استخراج جثة مقسومة نصفين ومغطاه بطبقة من الخرسانة، بعد مرور 5 ساعات من الحفر المستمر، وكان يعتقد في البداية أنها جثة تعود إلى سيدة ولكنها تبين أنها جثمان الرجل، ووجد بجانبه متعلقاته الشخصية التي تدل عليه.

وبعد استخراج الجثمان الثالث أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة، ولبدء الطب الشرعي بإجراء التشريح اللازم، والوقوف على سبب الوفاة وتاريخ حدوث الوفاة.

كشفت التحقيقات والتحريات الخاصة بإدارة البحث الجنائى أن الجثمان الثالث يعود لسخص متغيب عن المنزل ومبلغ عن تغيبه، حيث تم تحرير بلاغ بذلك بقسم شرطة الرمل ثان، وجاء ذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من مالك العقار بشارع 7 متفرع من شارع 45 بدائرة أول المنتزه.

واكد في أقوله أن المتهم (ن.أ) كان مستأجر إحدى الشقق بالطابق الأرضى فى العقار ملكه، وتركه منذ فترة، وعندما علم بالقبض عليه، دخل إلى الشقة وفوجئ بخلع بعض بلاط الأرضية، فقرر إبلاغ الشرطة.

وتوجهت القوات الأمنية على الفور إلى الشقة المذكورة وبعض التنقيب وعمليات الحفر التي استمرت خمس ساعات وقد وجد الجثمان بداخل طبقة الخرسانة الصلبة والتى غطى بها المتهم الجثة، حيث نجحت القوات في استخراج الجثة مقسومة إلى نصفين وملفوف بأكياس سوداء.

‏وبعد الفحص والمعاينة تبين أنها لي المجني عليه المبلغ عن غياب منذ ثلاثة سنوات بقسم شرطة الرميلة ثاني، وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة وتبحث بلاغات التغيب بحميع الأقسام، للوقوف على حقيقة الجرائم التى ارتكبها المتهم.