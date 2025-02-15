بأحدث العناوين.. قصور الثقافة تشارك في معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع جامعة الأزهر، والمقرر إقامته بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بمحافظة الإسكندرية، بدءا من صباح غد الأحد، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تقدم هيئة قصور الثقافة في المعرض أحدث إصداراتها التي قدمتها خلال معرض القاهرة في دورته الأخيرة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

من أبرز العناوين المطروحة "من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية"، "حكايات فارسية" من كتب التاريخ، "السيرة الذاتية بين التاريخ والتخييل"، كما يتوفر في جناح هيئة قصور الثقافة المنفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق، برئاسة تغريد كامل، باقة متميزة من كتب التراث والدراسات الشعبية والمسرح أبرزها: "مذكرات سنوحي المصري"، "المحاسن والأضداد"، "الأدب الصغير والأدب الكبير"، "الهوامل والشوامل"، "خربشات في التراث الشعبي المصري"،"سيوة واحة الأحلام والأساطير"، "حكايات شعبية مصرية"، "خرافات أيسوب المصري"، "الطبعة الفنية فكر وجماليات"، و"أسباب الطرب في نوادر العرب".

بالإضافة إلى كتب التراجم العالمية ومنها "هكذا تكلم زرادشت"،"نافذة على الشعر الصيني"، "تاريخ النضال الوطني لشعب مصر"، "هرمن ودروتيه"، و"جان درك"، ومؤلفات العقاد ومنها "مراجعات في الأدب والفنون"، "مطالعات في الكتب والحياة"، "يوميات"، "أثر العرب في الحضارة الأوروبية"، و"جحا الضاحك المضحك"، و"ساعات بين الكتب".

كما يشهد المعرض أعمالا لكبار الكتّاب والمثقفين في مجالات: السينما، المسرح، الفلسفة، الفن التشكيلي، الموسيقى، الشعر، القصة، الرواية، بجانب إصدارات النشر الإقليمي، وكتب ومجلات الأطفال.

ويستقبل المعرض الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، وذلك حتى 23 فبراير الحالي.