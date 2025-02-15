زيلينسكي : صفقة المعادن لا توفر الحماية المطلوبة لأوكرانيا



أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن صفقة المعادن التي اقترحتها الولايات المتحدة لم تكن جاهزة بعد، مشيرًا إلى أنها لا توفر الحماية المطلوبة لأوكرانيا في الوقت الحالي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبا عاجل لها، منذ قليل.

وقال زيلينسكي، أن بلاده بحاجة إلى حلول أكثر فعالية لضمان أمنها في مواجهة التحديات الراهنة .

وفي وقت سابق قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلًا عن ثمانية مسؤولين أمريكيين أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قدم المقترح لزيلينسكي في مسودة عقد جرى إحضاره لاجتماعهما يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت الشبكة الأمريكية نقلًا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن زيلينسكي لم يوقع على الوثيقة وقال إنه بحاجة لدراستها ومشاورة آخرين بشأنه.

في سياق متصل، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها تتوقع أن كييف سوف تمنحها حق الوصول إلى مواردها الطبيعية بما في ذلك المعادن المهمة، وكذلك تعهدًا بشراء صادرات الطاقة الأمريكية مقابل دعمها العسكري والاقتصادي ضد روسيا التي غزت أوكرانيا في 2022.