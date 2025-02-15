«هاتريك» مرموش التاريخي يقود مانشستر سيتي لاكتساح نيوكاسل وعودة الانتصارات بالبريميرليج

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لاكتساح نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، ولعب حتى الدقيقة 76، وسجل 3 أهداف (هاتريك)، ليحصل على الكرة التي سجل بها أهدافه الثلاث.

هاتريك مرموش التاريخي

سجل مرموش الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 19، بعدما استلم كرة زميله الحارس البرازيلي إيديرسون، ليضع الكرة فوق حارس نيوكاسل.

وعاد مرموش مجددًا للتسجيل في الدقيقة 24، ليبصم على ثاني أهدافه مع مانشستر سيتي، بعدما استلم تمريرة إلكاي جوندوجان، مسددًا الكرة على يمين حارس الماكبايس.

وأحرز مرموش هدفه الشخصي الثالث و«الهاتريك» في الدقيقة 33، بتمريرة من زميله سافينيو، مسجلًا 3 أهداف خلال ربع ساعة فقط.

وفي الشوط الثاني، اختتم جيمس ماكاتي الرباعية في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي على نيوكاسل بنتيجة 4-0.

وكتب مرموش اسمه بأحرف من ذهب، بعدما دخل تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيله هاتريك من ضمن الأسرع في البريميرليج.

بهذا الفوز، أسهم عمر مرموش في عودة الانتصارات لفريق مانشستر سيتي في البريميرليج، بعدما غابت عنه منذ الجولة 23.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة في المرتبة السابعة.