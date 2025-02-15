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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ممدوح عيد يدعم لاعبي بيراميدز قبل مواجهة مودرن سبورت

ممدوح عيد يدعم لاعبي
ممدوح عيد يدعم لاعبي بيراميدز
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حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على حضور تدريب فريق الكرة الأول، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز، الذي يتصدره بيراميدز برصيد 30 نقطة.

وعقد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع اللاعبين على الرغم من مرضه، مؤكدا لهم أن كل مباراة يخوضها بيراميدز في الدوري يجب اعتبارها كأنها بطولة يجب الفوز بها، ولا يمكن الاستهانة بأي منافس، مع ضرورة مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة والقمة.

وعبر رئيس النادي للاعبين عن سعادته بالروح التي يظهر عليها الفريق في مبارياته الأخيرة بجميع البطولات، وتحقيق الانتصارات المتتالية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الروح التي ستقود الفريق لتحقيق المزيد من البطولات.

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