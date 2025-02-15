حبس عاطل ومسجل بعد ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة في القاهرة

أمرت النيابة المختصة اليوم، بحبس عاطل ومسجل ضبطا بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بمنطقتي السلام والمعصرة، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسمى شرطة " السلام أول والمعصرة") بجلب كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تم استهدافهما وضبطهما وعُثر بحوزتهما على (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

