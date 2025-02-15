أستاذ تخطيط: البنية التحتية بكافة أنواعها أصبحت متوفرة لخدمة المواطن

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني والعمارة، إنه خلال السنوات الـ12 الماضية تم فيها إنجاز أشياء لم تنجز من 100 عام، حيث إن الطفرة الأخيرة ظهرت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وأنجزت أشياء لخدمة المواطن.

وأضاف الشيمي، اليوم السبت، خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك زحمة وعشوائيات وتدنٍ في كل الخدمات في جميع الخدمات أو البنية التحتية التي يحتاجها المواطن ساكن هذه المنطقة أو غيرها، الآن طبعًا هناك طفرة كبيرة حدثت فكم من المدن تم إنشاؤها، مشيرًا إلى أن البنية التحتية بكافة أنواعها أصبحت متوفرة لخدمة المواطن.

وأوضح، أنه ليست قصة المواطن أن يحيا في سكن عمارة، بل تقدم خدمات المدارس والصحة، ويجب أن يشعر براحة نفسية بهذه المناطق.

