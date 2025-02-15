وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصري موجود في سيناء بـ30 ألف متطوع

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 10 قوافل من المساعدات الإنسانية وصلت إلى معبر رفح و ستدخل إلى قطاع غزة بإجمالي 200 طن من الغذاء والملابس والخيام والمياه والمساعدات الصحية، وكل هذا بتمويل من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر المصري لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت «مرسي»، خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، أن الهلال الأحمر المصري له دور كبير في استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين وفي إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ويتعامل مع مرافقين المصابين ويقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري موجود في سيناء بـ30 الف متطوع وكل يوم يتعامل 1500 متطوع مع الحالات القادمة من قطاع غزة.

وتابعت: « نسعى لدخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة يوميًا».