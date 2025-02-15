ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس طالب تعدى على زميله وتسبب في كسور بوجهه بالمطرية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة المختصة اليوم، بحبس طالب متهم بالتعدي على زميله بالضرب والتسبب في إصابته بكسور في الوجه بمنطقة المطرية، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب، والدته)، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التعدي علي زميله إصابته بكسور في الوجه النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة بكسور في الوجه ذمة التحقيقات قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة منطقة المطرية