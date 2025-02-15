حبس طالب تعدى على زميله وتسبب في كسور بوجهه بالمطرية

أمرت النيابة المختصة اليوم، بحبس طالب متهم بالتعدي على زميله بالضرب والتسبب في إصابته بكسور في الوجه بمنطقة المطرية، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب، والدته)، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.