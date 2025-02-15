صور.. الحب على طريقة رابح صقر في ليلته بموسم الرياض

أحيا النجم السعودي رابح صقر حفلا غنائيا بعنوان “ليلة صقر” على مسرح محمد عبده أرينا" في الرياض، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب.

قدم صقر في الحفل باقة من أشهر أغانيه، وقال خلال الحفل: أوجه التحية والشكر لقيادة الوطن وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين أمير الشباب محمد بن سلمان على ما أوصلا إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار حتى أصبحنا في صدارة دول العالم أمنا وأمانا ونهضة.

وتابع :"اليوم يتزامن حفلي مع مناسبة جميلة هي عيد الحب لذلك حرصت أن تكون أغاني الحفل جميعها للحب والحبيبة".

وقدم رابح في الحفل على مدار فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة أجمل الأغاني من مشواره، ولأول مرة قدم على المسرح أغنيته "عطني أمل"، وختم حفله بأغنية "منتهى الرقة".

وكان أداء الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة المايستر وهاني فرحات ملفتا للنظر مع تواجد عازفين عالميين فيها ومن بريق ما قدموه مقطوعة بيتهوفن التي انصهرت مع مطلع أحد أغاني رابح صقر ما أثار إعجاب الجمهور.

وشارك مع رابح في الحفل فرقة سعودية قدمت في بداية الحفل ميدلي وطني لعدد من أغانيه الوطنية الشهيرة، كما رافقته أداء تعبيريا في بعض أغاني فقرته الثانية.