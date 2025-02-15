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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمين العام للأمم المتحدة: جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية محورية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن امتنانه، بالدور المصري في  تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم اللازم من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل، كما نوه بتعاون مصر المستمر مع الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى في مساعيها لحماية المدنيين، والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف جوتيريش، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية محورية، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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