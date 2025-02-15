فيرتز VS كين.. تشكيل مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ بالدوري الألماني

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، نظيره بايرن ميونخ على ملعب باي أرينا، في لقاء قمة الدوري الألماني الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن، رفقة جيريمي فريمبونج وناثان تيلا، في ظل جلوس باتريك شيك على مقاعد البدلاء.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ54 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: موكيلي - جرانيت تشاكا - بلاسيوس - أليخاندور جريمالدو

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج - فلوريان فيرتز - ناثان تيلا.

في المقابل، أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يواجه به باير ليفركوزن، حيث يقود الدولي الإنجليزي هاري كين هجوم البافاري أمام ليفركوزن.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - إيتو

خط الوسط: جوشوا كيميش - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.