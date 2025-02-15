إلغاء حفل آمال ماهر في الأهرامات لسوء الأحوال الجوية

أصدرت النجمة آمال ماهر بيانا أعلنت خلاله إلغاء حفلها المقبل المقرر يوم 20 فبراير الجاري في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات لسوء الأحوال الجوية.



وتستعد آمال لإحياء حفل غنائي يوم 24 من فبراير الجاري في مدينة دبي الإماراتية والمقرر إقامته على مسرح أوبرا دبي، وتقدم آمال خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منها:"اتقي ربنا فيّا"، "أنا برضه الأصل"، "لو كان بخاطري"، و"سكة السلامة" وغيرها من الأغاني.



آمال ماهر أحيت مؤخرا حفل رأس السنة لعام 2025 في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

وحرصت آمال ماهر على تهنئة جمهورها خلال الحفل بالعام الجديد وقالت: "كل سنة وإنتو طيبين، وسنة سعيدة يا رب علينا وعلى وطننا العربي أجمع، وإن شاء الله اللي كان عنده حاجة عايز يحققها في 2024 ومعرفش يحققها في 2025".