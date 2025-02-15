ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلغاء حفل آمال ماهر في الأهرامات لسوء الأحوال الجوية

آمال ماهر
آمال ماهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت النجمة آمال ماهر بيانا أعلنت خلاله إلغاء حفلها المقبل المقرر يوم 20 فبراير الجاري في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات لسوء الأحوال الجوية.
 

وتستعد آمال لإحياء حفل غنائي يوم 24 من فبراير الجاري في مدينة دبي الإماراتية والمقرر إقامته على مسرح أوبرا دبي، وتقدم آمال خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منها:"اتقي ربنا فيّا"، "أنا برضه الأصل"، "لو كان بخاطري"، و"سكة السلامة" وغيرها من الأغاني.
 

 آمال ماهر أحيت مؤخرا حفل رأس السنة لعام 2025 في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".
وحرصت آمال ماهر على تهنئة جمهورها خلال الحفل بالعام الجديد وقالت: "كل سنة وإنتو طيبين، وسنة سعيدة يا رب علينا وعلى وطننا العربي أجمع، وإن شاء الله اللي كان عنده حاجة عايز يحققها في 2024 ومعرفش يحققها في 2025".

إلغاء حفل امال ماهر الأهرامات لسوء الأحوال