حلمي عبدالباقي: قررت العودة للغناء بسبب جمهوري

قال المطرب حلمي عبدالباقي، إن قرار عودته للغناء جاء بعدما لاحظ تكرار سماع جمهوره أغانيه القديمة وتفاعلهم معها وترديدهم لها في مناسبات عديدة، وهو ما دفعه للتفكير في العودة للغناء مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لا يزال قادرًا على الغناء بالطبقات الصوتية التي كان يغني بها في الماضي.

أضاف عبدالباقي خلال استضافته عبر برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عزالدين : "أثناء فترة توقفي عن الغناء، كنت بعمل حفلات قليلة في الإمارات، وكنت بلاقي تفاعل كبير من الجمهور معايا، وده شجعني على العودة إلى الساحة الفنية.

وأشار إلى أن الحب بالنسبة له يعني الأمان والاحتواء، مؤكدًا أن الأهم في الحب هو الأفعال وليس مجرد الكلمات. متمنياً أن يعم الحب والسلام العالم، مشيرًا إلى أنه يعتبر منى عبدالغني أيقونة جيل التسعينات، وأنها كانت نموذجًا فنيًا مميزًا وتأثر بها الكثيرون.

وأكد عبدالباقي أنه يواكب التطورات في عالم الموسيقى، لكنه يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء.