كارمن سليمان ومصطفى جاد يرزقان بمولود جديد

شارك الملحن مصطفى جاد جمهوره صورة تجمعه بزوجته الفنانة كارمن سليمان، بعد وضع مولودها الجديد من غرفة المستشفى.

وكتب مصطفى جاد تعليقا على الصور: "عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته".

وكانت كارمن سليمان قد أعلنت عن حملها للمرة الثانية، وشاركت كارمن، متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

وآخر ما طرحته كارمن سليمان كانت أغنية بعنوان "اسيبلك روحي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مصطفى ناصر، ألحان مصطفى العسال، توزيع ماهر الملاخ، إنتاج مصطفى جاد.