ألفاريز وجريزمان يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، نظيره سيلتا فيجو على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بجانب الفرنسي أنطوان جريزمان.

يحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، خلف جاره ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - لو نورماند - جالان

خط الوسط: سيميوني - رودريجو دي باول - باريوس - صامويل لينو

وفي الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.