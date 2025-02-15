بالفيديو..مروة يوسف تطرح «قمر في سماه »



أطلقت الفنانة مروة يوسف، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «قمر في سماه»، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات التواصل الاجتماعي .

وأعربت مروة يوسف في تصريحات صحفية، عن سعادتها بطرح أغنية « قمر في سماه » بالتزامن مع عيد الحب ، معتبرةً أنها هدية لكل العشاق حيث تجسد الحب بمشاعر عميقة ورؤية فنية تتسم بالبساطة .

وأكدت ان الاغنية لها طابع حيث تحمل في كلماتها اسم كيان وهو اسم ابنتها الغالية .

أغنية قمر في سماه ، من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف ، والملحن كامل الجندي ، والموزع الموسيقى عمرو الخضري، تسجيل صوت ماهر صلاح والكليب من اخراج أحمد علاء الجندي مكياج منة الشربيني وشعر اتش .

كان آخر أعمال مروة يوسف " تسجيل خروج " من كلمات سلمي رشيد ، ألحان نورهان البغدادي ، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري كيبورد محمود شاهي جيتار مصطفي نصر ، وأخرج أحمد علاء الجندي ، أداء تمثيلي الاعلامي محمود سعد والطفل يوسف.