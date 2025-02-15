اتحاد جدة بقوته الهجومية أمام الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل اتحاد جدة مباراته ضد الوحدة بقوته الهجومية الضاربة، حيث يتواجد كريم بنزيما على رأس الهجوم، بجانب مواطنه موسى ديابي والهولندي ستيفين بيرجوين والجزائري حسام عوار.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال في وصافة الترتيب، بينما يأتي الوحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الوحدة

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - حسن كادش - عبد الإله العمري

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - ستيفين بيرجوين.