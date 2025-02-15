المرصد السوري: قوات الاحتلال تختطف رعاة أغنام في ريف القنيطرة

السبت 15/فبراير/2025 - 06:23 م

أقدمت القوات الإسرائيلية، اليوم، على اختطاف رعاة أغنام في منطقة، غربي رسم الزعرورة، القريبة من شريط فضّ الاشتباك في ريف القنيطرة الجنوبي، وسط حالة من الترقب والتخوف بين أهالي المنطقة.

ويوم أمس، انسحبت قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وآلية مدرعة بعد ساعات من توغلها في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وفي تطور جديد، نفذت القوات الإسرائيلية اليوم عملية توغل في قرية رويحينة بالريف الجنوبي للقنيطرة، حيث دخلت قوة عسكرية تضم دبابتين وآلية مدرعة، وسط استنفار أمني، بالتزامن مع إنشاء حاجز عسكري في وسط قرية الرفيد.

كما وصلت تلك القوات إلى قرية الرفيد، حيث عقدت اجتماعًا مع وجهاء القرية وعرضت عليهم تقديم مساعدات تشمل مواد غذائية، إلا أن الوجهاء رفضوا العرض بشكل قاطع، مؤكدين رفضهم لأي تواصل مع الجانب الإسرائيلي.