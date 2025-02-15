تعرف على عقوبات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

جاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة فاركو والزمالك:

إيقاف مصطفى شلبي محمد علي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد محمد شحاته لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الأهلي وغزل المحلة:

إيقاف مصطفى محمود عبدالقادر صالح (العش) لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف محمد حمدي زكي علي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والبنك الأهلي :

إيقاف أمادو باه لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود :

إيقاف إيزي أيمكا لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والاتحاد:

منع / أحمد عصام محلل الأداء لفريق إنبي من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.