تشكيل مباراة نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لاتسيو بملعب الأولمبيكو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود روميلو لوكاكو تشكيل نابولي ضد لاتسيو، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة جياكومو راسبادوري وباسكوالي ماززوكي.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز الرابع وفي رصيده 45 نقطة.

تشكيل نابولي ضد لاتسيو

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - بونجيورنو

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: جياكومو راسبادوري - روميلو لوكاكو - باسكوالي ماززوكي.

تشكيل لاتسيو ضد نابولي

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش - جيلا - رومانيولي - تافاريس

خط الوسط: جوندوزي - روفيا - بيدرو

وفي الهجوم: إيزاكسن - كاستيلانوس - زاكاني.