خروج 16 فلسطينيًا من مستشفى حميات دمياط

أشار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، فى تصريح أدلاه ، إلى خروج ١٦ مريضا فلسطينيا بمرافقة ٣٣ فردا من ذويهم ، من مستشفى الحميات بمدينة دمياط، بعد فترة علاج بمستشفيات المحافظة دامت عام .

وأكد " محافظ دمياط " أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى من استقبالهم ، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم و أيضًا توفير المستلزمات المختلفة لهم ولذويهم .

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن تلك الجهود تأتى فى إطار موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ، و حرصها الدائم على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة ، كما أن مستشفيات مصر فتحت أبوابها لاستقبال المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم العلاج اللازم لهم .