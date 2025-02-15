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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خروج 16 فلسطينيًا من مستشفى حميات دمياط

دمياط
دمياط
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أشار الدكتور أيمن الشهابى محافظ  دمياط ، فى تصريح أدلاه ، إلى خروج ١٦ مريضا فلسطينيا بمرافقة ٣٣ فردا من ذويهم ، من مستشفى الحميات بمدينة دمياط، بعد فترة علاج بمستشفيات المحافظة دامت عام .

وأكد " محافظ دمياط " أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى من استقبالهم ، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم و أيضًا توفير المستلزمات المختلفة لهم ولذويهم .

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن تلك الجهود تأتى فى إطار موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ، و حرصها الدائم على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة ، كما أن مستشفيات مصر فتحت أبوابها لاستقبال المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم العلاج اللازم لهم .

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