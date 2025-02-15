عودة وسام أبو علي وداري لقائمة الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة وسام أبو علي وأشرف داري بعد التعافي من الإصابة بينما يستمر غياب أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم بسبب الإصابة ومصطفى العش للإيقاف.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأشرف داري ومحمد هاني وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله

خط الهجوم: وسام أبو علي وجراديشار



موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلى

تقام مباراة الأهلى والإسماعيلى فى السابعة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام الإسماعيلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب.

وتأكد غياب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي عن قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، بسبب الإيقاف والإصابة، إذ يغيب كل من: أشرف بن شرقي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وسمير محمد ورضا سليم وكريم فؤاد، بسبب الإصابة بجانب غياب مصطفى العش بسبب تعرضه للطرد المباشر خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام غزل المحلة.