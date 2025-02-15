محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بأكتوبر الجديدة

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض (أهلًا رمضان) بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة وذلك على مساحة 600 متر مربع برعاية مجلس أمناء أكتوبر الجديدة برئاسة طارق الجيوشي رئيس المجلس.

ويقام المعرض تحت إشراف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز المدينة بمشاركة 20 شركة عارضة متخصصة في جميع المواد والسلع الغذائية واللحوم بنسب تخفيض تصل إلى 35٪ وسط إقبال كبير من الأهالي.

وقال طارق الجيوشي، رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، إنه في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز المدينة، تم افتتاح معرض "أهلًا رمضان" على مساحة 600 متر مربع، تلبيةً لمطالب أهالي المدينة، حيث وفر المعرض كافة السلع الأساسية من زيوت وسكر وأرز وتمر وتوابل ولحوم بلدية بتخفيضات تصل إلى 35٪؜.

وأعلن "الجيوشي"، أنه تم التنسيق مع شركة مواصلات العاصمة على تخصيص خطوط سير مجانية من وإلى المعرض تيسيرًا على أهالي المدينة، مشيرًا في الوقت ذاته للتنسيق الكبير مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة لإنجاح المعرض الذي يمتد طيلة أيام شهر رمضان.

وشارك في افتتح المعرض كل من المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز أكتوبر الجديدة وسيد البلاسي وكيل وزارة التموين بالجيزة والمهندس محمود مراد والمهندسة أمل ممدوح نائبي رئيس الجهاز وسامية إسماعيل مدير إدارة التموين بأكتوبر الجديدة والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وسرور صباحي عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، والنائب محمد إسماعيل مالك قناة الحدث اليوم والنائب خالد عبد الله والنائب محمد عمارة ومحمد فوزي رئيس مجلس أمناء السادس من أكتوبر وحسام رفعت والدكتور محمد عبد المنعم وكيلا مجلس أمناء المدينة وأعضاء المجلس.