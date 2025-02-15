مصر تهزم ليبيا وتتوج ببرونزية البطولة العربية لرجال الرجبي

توج المنتخب الوطني الأول لرجال الرجبي ببرونزية البطولة العربية لسباعيات الرجبي والمقامة يومي 14 و 15 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية الرياضي بمشاركة 10 منتخبات هي: "تونس - المغرب - ليبيا - الأردن - فلسطين - العراق - الإمارات - لبنان - السعودية - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وحصد الفراعنة المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب فوزهم على المنتخب الليبي بنتيجة 17-0، في مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

وفرض أبناء النيل سيطرتهم على أحداث اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت منذ بدايته وحتى نهايته.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره بالفوز على نظيره العراقي بنتيجة 32-7 في إطار المجموعة الثانية، وأعقبها التعادل مع المنتخب الأردني بنتيجة 5-5، ثم الخسارة أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 7-28، وأخيرًا كان الفوز على المنتخب اللبناني بنتيجة 12-0، في ختام منافسات دور المجموعات، ليحصد وصافة المجموعة الثانية.

وفي نصف النهائي خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره المغربي بنتيجة 14-28، قبل أن يقتنص البرونزية بعد الفوز على المنتخب الليبي بنتيجة 17-0.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الرجبي 12 لاعبًا وهم: "أحمد السيد وسيف السنباطي وأحمد نجيب وعلي منسي وجوزيف سليم ومروان أحمد وياسين صاحب ومحمد حمزاوي وأحمد هشام وياسين الدعور ومحمود سليمان وفادي شحتة".

وتعد هذه البطولة رقم 10 للرجال فيما ستكون هذه النسخة هي الخامسة على صعيد منافسات السيدات.

وكان منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.