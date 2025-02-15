3 معارض "أهلاً رمضان" بالتل الكبير لتوفير السلع بأسعار مخفضة

نظّمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم السبت، ثلاثة معارض “أهلاً رمضان” بالتعاون مع إدارة تموين التل الكبير والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهد افتتاح المعارض شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وأيمن عليوة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير.

وأوضحت شيماء عمر أن المعارض الثلاثة تم توزيعها في مناطق مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث أُقيم الأول في تل البلد، والثاني بشارع عمر أمين، والثالث في شارع أحمد عرابي بمنطقة الحمادة.

وأضافت أن المعارض ستستمر لمدة شهر، وتوفر السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، والبقوليات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، مع خصومات تتراوح بين 15% و25%.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة محافظة الإسماعيلية، بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، لافتتاح معارض “أهلاً رمضان” في جميع مراكز ومدن المحافظة، وليس العاصمة فقط، لضمان توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة لجميع المواطنين مع اقتراب حلول الشهر الكريم.