البحيرة تشهد انطلاق أكبر قافلة طبية وخدمية غير مسبوقة بقرية الستمائة.. صور

انطلقت اليوم السبت، فعاليات أكبر قافلة خدمية تشهدها محافظة البحيرة، بقرية الستمائة بمركز حوش عيسى، والتي تستمر حتى الخميس القادم الموافق ٢٠ فبراير وذلك بالتنسيق بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير خدمات متكاملة في مختلف القطاعات وضمان وصولها لجميع المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن هذه القافلة تُعد حدثًا استثنائيًا كونها الأكبر من نوعها تاريخ المحافظة، بمشاركة واسعة من كافة الجهات، لتوفير خدمات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والتعليمية والتوعوية والثقافية والانسانية لأهالي القرية والقرى المحيطة.

كما من المقرر أن تتضمن فعاليات القافلة إقامة ملتقى توظيفى الخميس القادم لتوفير أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل للشباب، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وتشهد القافلة، منذ انطلاقها اليوم، إقبالًا كبيرًا من الأهالي، حيث تُقدم مجموعة من الخدمات في مختلف المجالات، حيث ستشارك نقابة الأطباء ومديرية الصحة ونقابة الصيادلة من خلال تقديم خدمات صحية من خلال ١٠ عيادات متنقلة للكشف الطبي، بالإضافة إلى معامل تحاليل وأشعة وصيدلية، إلى جانب إجراء مسح سمعي وبصري لطلاب المدارس من السبت إلى الخميس.

وكما تشارك مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال تنظيم معرض الأسر المنتجة وتقديم خدمات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم.

وفيما تشارك مديرية الثقافة ومكتبة مصر العامة من خلال تنظيم فعاليات ثقافية للأطفال طوال أيام القافلة وورش تدريبية على التقدم للوظائف، إلى جانب مشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة لتقديم خدمات القراءة والأنشطة التثقيفية.

وتشارك مديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب من خلال تنظيم ملتقى توظيفي بمشاركة كبرى الشركات، لتوفير أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة.

وتشارك جامعة دمنهور من خلال تنظيم ندوات توعوية ومحاضرات تثقيفية طوال ايام القافلة، ومشاركة متميزة لطلاب كليات الصيدله والأسنان للمساهمة في أعمال القافله الطبية الخدمية، المجلس القومي للمرأة يشارك من خلال عمل بطاقات الرقم القومي بواقع ٦٠٠ بطاقة وتنظيم ٢ ندوة توعوية.

وأعلنت محافظ البحيرة، عن مشاركة مديرية الشباب والرياضة في القافلة من خلال تنظيم ورش تدريبية للشباب حول مهارات التوظيف والقيادة، وتنظيم ملتقى توظيفي (توظيف مصر) وتوفير ١٦٥ فرصة عمل ( مؤهلات عليا ومتوسطة ) للشباب من الجنسين من خلال عدد ٥ شركات في قطاعات التمويل المالي والزراعة والتصنيع والبيع والتسويق.

وتشارك مديرية التربية والتعليم، من خلال تدريب 120 طالبًا ضمن برنامج القيادات الطلابية، مديرية التموين تشارك بالقافلة من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير أسطوانات غاز وسلع مدعمة بأسعار مناسبة.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن هذه القافلة تأتي تتويجًا للتنسيق الكامل بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية.

ودعت محافظ البحيرة جميع أهالي مركز ومدينة حوش عيسى إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة خلال فعاليات القافلة، مؤكدة أن الدولة مستمرة في بذل الجهود لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.