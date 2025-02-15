«هاتريك» تاريخي لـ مرموش يسجل اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي

سجل النجم المصري عمر مرموش، اليوم السبت، اسمه في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه 3 أهداف (هاتريك)، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وضع مرموش بصمته الأولى في الدوري الإنجليزي ومع مانشستر سيتي، بتسجيله هاتريك تاريخي خلال 14 دقيقة من اللقاء.

وسجل مرموش أول هاتريك مع مانشستر سيتي بعد 5 مباريات فقط، لعبها منذ انتقاله إلى السماوي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

سجل مرموش الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 19، بعدما استلم كرة زميله الحارس البرازيلي إيديرسون، ليضع الكرة فوق حارس نيوكاسل.

وعاد مرموش مجددًا للتسجيل في الدقيقة 24، ليبصم على ثاني أهدافه مع مانشستر سيتي، بعدما استلم تمريرة إلكاي جوندوجان، مسددًا الكرة على يمين حارس الماكبايس.

وأحرز مرموش هدفه الشخصي الثالث و«الهاتريك» في الدقيقة 33، بتمريرة من زميله سافينيو، مسجلًا 3 أهداف خلال 14 دقيقة فقط.

مرموش صاحب ثامن أسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي

وكتب مرموش اسمه بأحرف من ذهب، بعدما دخل تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيله هاتريك من ضمن الأسرع في البريميرليج.

وضمت قائمة اللاعبين الأسرع تسجيلا للهاتريك بالبريميرليج كل من:

2:56 دقيقة: ساديو ماني (ساوثهامبتون ضد أستون فيلا) – 16 مايو 2015



4:33 دقيقة: روبي فاولر (ليفربول ضد أرسنال) - 28 أغسطس 1994



7 دقائق: جيرمين ديفو (توتنهام ضد ويجان أثليتيك) – 22 نوفمبر 2009



7:10 دقائق: جابرييل أجبونلاهور (أستون فيلا ضد مانشستر سيتي) – 17 أغسطس 2008



9 دقائق: إيان رايت (أرسنال ضد إيبسويتش تاون) - 15 أبريل 1995



9:46 دقائق: كول بالمر (تشيلسي ضد برايتون) - 28 سبتمبر 2024



9:50 دقائق: آندي كارول (وست هام ضد أرسنال) – 9 أبريل 2016

14 دقيقة: عمر مرموش (مانشستر سيتي ضد نيوكاسل) – 15 فبراير 2025.

انتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.