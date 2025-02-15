ضبط عاطل بحوزته كمية من الشابو المخدر بسنورس فى الفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية من مادة الشابو المخدر بحوزة تاجر مخدرات بدائرة المركز، وكرا للإتجار في المخدرات، وضبط بحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء محمد العربي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس أكدتها التحريات السرية، للنقيب عبدالرحمن الحاج معاون مباحث مركز شرطة سنورس، بمزاولة نشاط إجرامي لتجارة المواد المخدرة بقريه منشاة طنطاوي بدائرة المركز يدعى"بلال .ع "، 23 سنة، عاطل، ومقيم بقرية منشاة طنطاوي بدائرة المركز ومدرج جنائيا، باتخاذ منزله بدائرة المركز للإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمعرفة العميد هاني تعليب رئيس مباح فرع شرق، جرى إعداد مأمورية ضبط بقيادة النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث مركز سنورس وبإشراف الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، بالتنسيق مع العميد حسن عبد الغفار رئيس البحث الجنائي بالمديرية بالتوجه لتفتيش منزل المتهم المسجل جنائيا بالإتجار في المواد المخدرة، وعند وصول القوة أستشعر المتهم بطبيعة المأمورية وحاول الهروب من حاملا بيديه جوال بلاستيكي، إلا أن القوة كانت على يقظة وتوزيع محكم وتم محاصرته والإمساك به والتحفظ على ما بحوزته.

وأسفرت الحملة بعد تفتيش منزل المتهم، عثر على كميه كبيرة من مادة الشابو، ومبلغ مالي كبيرة من متحصلات البيع للمواد المخدرة، وهاتف محمول لتسهيل عملية التواصل والبيع مع زبائنه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بما ضبط في حوزته والاتجار بها ونشاطه غير المشروع في بيع المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة إتجاره في المخدرات والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.