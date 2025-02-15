طلب التحريات بشأن العثور على جثة مسن طافية بمجرى مائي في الجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن واقعة العثور علي جثة مسن طافية بمجرى مائي بدائرة قسم شرطة الجيزة، لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

انتشال جثة مسن عثر عليها طافية بمجرى مائي في الجيزة

وكان قد تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور علي جثة طافية بالمجرى المائي بجانب محطة المياه بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لـ"خميس ص" 60 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة بماشرة التحقيقات.