رقم قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي من الصين إلى الخارج

شهدت الصين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة قياسية إلى الخارج خلال العام الماضي، وهي هجرة تهدد بالاستمرار بعد استئناف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "بلومبيرج" عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي قولها إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بمقدار 168 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل أكبر هروب لرأس المال في البيانات التي تعود إلى عام 1990، كما أن الاستثمار الأجنبي انخفض في الصين خلال السنوات الأخيرة بعد أن بلغ أعلى مستوى تاريخي عند 344 مليار دولار في عام 2021.

وشهدت البلاد انسحاب الشركات الدولية، ونقل الشركات المحلية للأموال بسرعة إلى الخارج، كما أرسل المستثمرون الصينيون 173 مليار دولار إلى الخارج، بينما وجه المستثمرون الأجانب 4.5 مليار دولار فقط إلى البلاد، وهو أدنى مبلغ منذ عام 1992.

وأوضح التقرير أن وقف تدفق رأس المال سيكون بمثابة تحد بعد أن بدأت الصين والولايات المتحدة جولة أخرى من الحرب التجارية قد تتورط فيها المزيد من الشركات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات الصينية، في حين ردت الصين بالانتقام في عدد من المجالات.