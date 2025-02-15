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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يبحث مع محافظ قنا تعزيز التنسيق المشترك في السياسة المائية

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ قنا
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمقر ديوان عام المحافظة، كما قام سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم بعمل جولة بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر ولقاء العاملين بالإدارة.

وخلال الاجتماع المنعقد بين الوزير والمحافظ، تم مناقشة تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات المائية المنفذة بنطاق المحافظة.

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وأكد سويلم، على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على جسور نهر النيل وحمايتها من التعديات، وإزالة أى تعديات على جسور النيل بالشكل الذى يُعيق  أعمال الصيانة اللازمة لجسور النهر، وخاصة متابعة عدم وجود أى تعديات فى الأراضى الواقعة بنطاق القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل مثل قناطر نجع حمادى، حيث تُعد هذه المناطق ذات أهمية بالغة في تنفيذ أي أعمال صيانة طارئة خاصة بهذه المنشآت الكبرى.

وتم مناقشة سُبل تعزيز الإستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة وإستثمارها على الوجه الأمثل، حيث وجه سويلم لهيئة المساحة وقطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى وتحديد خط التهذيب لقطعة أرض واقعة على نهر النيل بقنـا تمهيداً لبحث سُبل الإستثمار الأمثل لهذه القطعة بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.

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و وجه الدكتور سويلم للمهندس صالح بغدادى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر لمواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه والمنتفعين لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية خاصة قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في هذا الشأن.

وخلال لقاء الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر، فقد أكد سويلم، على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين، مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحسين بيئة العمل، وتحسين الوضع المادى للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء، ودراسة طلبات العاملين لتنفيذ ما يُمكن منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

وأكد سويلم، على إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة، كما وجه بمتابعة الحالة الإنشائية للمبني والحفاظ علي الطابع الاثري للمبنى.

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