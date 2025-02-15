عمر مرموش يسجل «الهاتريك» الأول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

واصل النجم المصري عمر مرموش تألقه مع فريق مانشستر سيتي، وسجل هدفه الثالث خلال المباراة التي تقام حاليًا أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، وسجل 3 أهداف خلال 15 دقيقة، ليضع بصمته الأولى في الدوري الإنجليزي.

مرموش يسجل هاتريك في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

سجل مرموش الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 19، بعدما استلم كرة زميله الحارس البرازيلي إيديرسون، ليضع الكرة فوق حارس نيوكاسل.

وعاد مرموش مجددًا للتسجيل في الدقيقة 24، ليبصم على ثاني أهدافه مع مانشستر سيتي، بعدما استلم تمريرة إلكاي جوندوجان، مسددًا الكرة على يمين حارس الماكبايس.

وأحرز مرموش هدفه الشخصي الثالث و«الهاتريك» في الدقيقة 33، بتمريرة من زميله سافينيو، مسجلًا 3 أهداف خلال ربع ساعة فقط.

انتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.