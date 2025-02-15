الإحصاء: عـدد المشتغلين 30.994 مليون فرد خلال الربع الرابع من 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2024، انه بلغ عـدد المشتغلين 30.994 مليون فرد بينما كان 30.059 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.207 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.787 مليون مشتغل.

وأشار الجهاز الى انه بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 22.003 مليون مشتغل (18.433 مليون ذكور، 3.570 مليون إناث) بنسبة 71.0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كانت 72.7٪ في الربع السابق، مقابل 71.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.257 مليون مشتغل ( 1.213 مليون مشتغل ذكور، 44 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.1٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.1٪ في الربع السابق مقابل 2.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وأضاف الجهاز، انه بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.388 مليون مشتغل (5.444 مليون مشتغل ذكور ، 944 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.6٪ في الربع السابق مقابل 20.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.347 مليون مشتغل ( 423 ألف مشتغل ذكور ، 924 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ولفت الجهاز ان بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 45.5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 44.4٪ خلال الربع السابق مقابل 43.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.3٪ مقابل 71.1٪ في الربع السابق مقابل 68.9٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 18.5٪ بينما كان 16.4٪ في الربع السابق وكانت 16.0٪ في الربع المماثل من العام السابق).

كما بلغ معدل المساهمـة (في الحضر 45.2٪ مقابل 45.8٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 44.3٪ مقابل 44.5٪ في الريف) في الربع السابق ( 42.7٪ في الحضر مقابل 43.5٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.9٪.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.740 مليون مشتغـــل ( 4.621 مليون ذكور ، 1.119 مليون إناث) بنسبة 18.5٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الجهاز انه بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.956 مليون مشتغل (4.089 مليون ذكور،867 ألف إناث) بنسبة 16.0٪ من اجمالي المشتغلين.

وبـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.132 مليون مشتغل (3.657 مليون ذكور ، 475 ألف إناث) بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.990 مليون مشتغل (3.953 مليون ذكور، 37 ألف إناث) بنسبة 12.9٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.807 ملـيون مشتـغل (2.784 مليـون ذكور ، 23 ألف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.