رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطة التعافي بقطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة على المدى القصير من خلال توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم خطة الإعمار الشامل على المديين المتوسط والبعيد، بالإضافة لجهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المؤسسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم /السبت/ مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شوشيتشا، بحضور سفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الحادية والستين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، خاصة استمرار اجتياح قوات الاحتلال لمدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية وهدم المنازل والمنشآت والقتل والاعتقال والتهجير القسري.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني موقف الاتحاد الأوروبي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين فلسطين والاتحاد الأوروبي الممتد لسنوات عدة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد التقى اليوم عدد من المسئولين لبحث مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، وجهود الحكومة في تعزيز الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء الشعب في قطاع غزة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الحادية والستين.