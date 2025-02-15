شاهد.. مرموش يسجل هدفين مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في 5 دقائق

سجل النجم المصري عمر مرموش، أول أهدافه مع فريق مانشستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، وافتتح أهدافه مع السماوي، بعد انتقاله إلى السيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

هدفين في 5 دقائق لـ مرموش

سجل مرموش الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 19، بعدما استلم كرة زميله الحارس البرازيلي إيديرسون، ليضع الكرة فوق حارس نيوكاسل.

وعاد مرموش مجددًا للتسجيل في الدقيقة 24، ليبصم على ثاني أهدافه مع مانشستر سيتي، بعدما استلم تمريرة إلكاي جوندوجان، مسددًا الكرة على يمين حارس الماكبايس.

انتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.

هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025