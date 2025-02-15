بمشاركة بن شرقي ووسام.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

موعد مباراة الأهلي أمام الاسماعيلى

تقام مباراة الأهلى والاسماعيلى فى السابعة مساء غد الاحد باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام الإسماعيلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب.

وتأكد غياب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي عن قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، بسبب الإيقاف والإصابة، إذ يغيب كل من: أشرف بن شرقي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وسمير محمد ورضا سليم وكريم فؤاد، بسبب الإصابة بجانب غياب مصطفى العش بسبب تعرضه للطرد المباشر خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام غزل المحلة.

ويعاني طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي من إصابة في العضلة الأمامية، فيما يأتي غياب يحيى عطية الله بسبب جراحة في الوجه.

ويغيب ياسر إبراهيم وسمير محمد بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما يأتي غياب كريم فؤاد ورضا سليم بسبب إصابتهما في الركبة.