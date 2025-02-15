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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة المتهم بالشروع في قتل عامل جراج

أرشيفية
أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهم بالشروع فى قتل عامل جراج إلى المحاكمة الجنائية

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال عامل جراج مصاب بطلق ناري وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعامل لقيام المجني عليه بشراء هاتف محمول من المتهم ورفض دفع ثمنه، فقام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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